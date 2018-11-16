Sınırda bitap düşmüş halde bulunan Filistinli Türkiye'de tedaviye alındı

Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçen ancak askerler tarafından Edirne'ye geri gönderilen Filistinli düzensiz göçmen, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir süre önce Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen kimliği henüz öğrenilemeyen Filistinli göçmen, sınır bölgesindeki Yunan askerleri tarafından yakalandı.

Yasak bölgede bulundu

Askerler tarafından ülkeye girişi engellenerek Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen göçmen, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Enez ilçesi sınırlarındaki askeri yasak bölgede bulundu.

Tedavi altına alındı

Soğuk hava ve açlık nedeniyle bitkin düşen yabancı uyruklu, Mehmetçik'in yaptığı ilk müdahale sonrası Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Düzensiz göçmen, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

13 Kasım'da da Uzunköprü'ye bağlı Kiremitçisalih köyünde yarı çıplak halde bulunan ve sırtlarında darp izi olan 14 Filistinli köy kahvesine sığınmış, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderildiklerini iddia edilen düzensiz göçmenler, köy halkının ikramları ve kıyafet yardımları sonrası jandarma aracılığıyla hastanede tedavi ettirilmişti.