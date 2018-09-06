Sınırda askeri hareketlilik… Sevkiyat sürüyor!
İdlib’de yaşanan son gelişmeler sonrası TSK’da da hareketli saatler yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Hatay sınır bölgesine takviye amacıyla askeri araçlar sevkiyatını sürdürüyor.06 Eylül 2018 Perşembe 12:23
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay’a gelen askeri araçlar, İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı.
İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaşan ve vagonlardan indirilen askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
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