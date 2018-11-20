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ABD, YPG ile Türkiye sınırında masaya oturdu!

DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’nun ABD’li yetkilileri Türkiye sınırında terör örgütü YPG ile masaya oturdu. PYD, koalisyondan "Türkiye’yi durdurmasını" istedi.

20 Kasım 2018 Salı 09:51
ABD, YPG ile Türkiye sınırında masaya oturdu!

İskeletini terör örgütü PYD’nin oluşturduğu SDG'nin sözde yöneticileriyle DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’nun askeri temsilcileri Türkiye sınırına yakın Amude bölgesinde buluştu. Görüşmede, TSK’nın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonlarının konuşulduğu ve terör örgütü temsilcilerinin operasyonların durması için koalisyon güçlerinden destek istediği belirtildi. Toplantı, Rusya merkezli haber ajansı Russıan Today tarafından servis edildi. Görüntüler, Uluslararası Koalisyon güçlerine bağlı bir heyetin, Suriye’nin kuzeyinde Amude kentine bağlı Til Hebeş Köyü'ne gelmesi ve DSG’nin sözde komutanları tarafından karşılanmasıyla başlıyor.

Türkiye'yi durdurun

Paylaşılan görüntülere, koalisyona bağlı askeri yetkililerin, terör örgütünün sözde temsilcileriyle diyalogları ve not almaları da yansıyor. Görüşmede terör örgütünün, TSK operasyonlarının engellenmesi konusunda koalisyon güçlerinden destek istediğine de dikkat çekildi. RT’nin haberinde, koalisyon temsilcilerinin bu kapsamda adım atılacağı güvencesi verdiği, karşılığında da PYD’den DEAŞ’la mücadelenin sürdürülmesini istediği vurgulandı. 

ABD Eğitti, PKK 800 haini sahaya sürdü

ABD’nin Suriye’de DEAŞ ile savaşma bahanesiyle eğitip donattığı ve koalisyon ismiyle adlandırdığı YPG, bölgedeki faaliyetlerini devam ettiriyor. Kobani’den sonraki üslenmeleri olan Rakka’da eğitim faaliyetlerini tamamlayan 800 terörist sahaya salınmak üzere hazırlandı. Fırat’ın doğusunda oluşum sağlamaya çalışan YPG’liler, Mehmetçik ve ÖSO’nun bölgeye girme ihtimaline karşı hazırlık yapmaya çalışıyor. Ancak YPG’nin açtığı tüneller kendilerine Türk askeri tarafından mezar ediliyor.

YPG-DEAŞ pazarlığı

ABD, DEAŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri kod adlı Cemal Feyyad El Hüseyin’i ele geçirdi. Ancak YPG/PKK önceki gün El Hüseyin’in akrabalarıyla pazarlık yaptı. Şedadi'deki pazarlığa ABD'liler de katıldı. El Hüseyin, 100 milyon Suriye Lirası (yaklaşık 1 milyon Türk Lirası) karşılığında serbest bırakıldı.

Afrin’e operasyon

Afrin’de yağma ve hırsızlığın artması üzerine TSK desteğiyle ÖSO yerel güçleri, halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri gerçekleştiren yaklaşık 300 kişilik Abu Havle çetesine karşı harekete geçti. Çete lideri Abdurrahman El Hüseyin ve çetesi Afrin şehir merkezinde kıstırıldı. Çetenin bazı üyeleri teslim olurken çevredeki siviller ise tahliye edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:51
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