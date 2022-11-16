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Gündem Sınırda 5 terörist yakalandı
Gündem

Sınırda 5 terörist yakalandı

Türkiye'den yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü PKK/PYD'li 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 11:40:00 -
Sınırda 5 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı." paylaşımında bulunarak, yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi." denildi.

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