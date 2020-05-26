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Aktüel

Sınırda 33 bin paket kaçak sigara yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilen 33 bin 464 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:18:18 -
Sınırda 33 bin paket kaçak sigara yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilen 33 bin 464 paket kaçak sigara ele geçirildi.


1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Öncüpınar 4’üncü Hudut Bölük Komutanlığı Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk sahasından Suriye’den Türkiye’ye getirilen 33 bin 464 paket kaçak sigara ele geçirildi. Hudut birlikleri gözaltına alınan şahısları adliyeye sevk edildi.

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