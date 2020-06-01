Sınırda 200 cennet papağanı yakalandı

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda, ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenirken yakalanan 200 tane cennet papağanı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde koruma altına alındı.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda, Suriye tarafından ülkemize giren bir araçta yapılan aramalarda 200 tane cennet papağanı bulundu. Güvenlik güçleri tarafından bulunan cennet papağanları, Kilis Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Milli Parklar Kilis şube müdürlüğü tarafından teslim alınan papağanlar Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirilen papağanların bütün bakımları ve sağlık taramaları yapılan papağanlar Hayvanat bahçesi yetkileri tarafından 21 gün karantinaya alındı.

Yakalanan papağanları teslim aldıktan sonra tüm bakımlarını yaptıklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan sınırlarımıza giren şüpheli bir aracın arkasında yapılan aramalarda 200 tane cennet papağanı yakalandı. Yakalanan papağanlar Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından teslim alındıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçe’mize getirildi. Biz de bu hayvanları teslim aldıktan sonra bütün bakımlarını yaptık. Çünkü hayvanlar geldiğinde kötü taşıma koşulları nedeniyle bitkin ve sıkıntılı durumdaydı. O yüzden bütün papağanların bakımlarını ve sağlık taramalarını yaptık. Şuanda da beslemelerini yapıyoruz. Papağanlara sahip çıkacağız, bakacağız ve belli bir süre sonra da vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız" dedi.