Sınıra dikkat çeken sevkiyat!
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır hattına beton bloklar sevk edildi.11 Eylül 2019 Çarşamba 13:46
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına, beton blok sevkiyatı yapıldı.
Askeri araçlar eşliğinde ilçeye gelen beton blok yüklü 4 tır, Suriye sınırındaki askeri bölgeye giriş yaparak ilçenin batısına doğru ilerledi.
Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında dün TSK ve ABD askeri unsurları, askeri araçlarla Suriye sınırının sıfır noktasında çalışma yapmıştı.
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