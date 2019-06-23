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Sınır Tanımayan Gazetecilerden Darbeci Sisi’ye kritik çağrı!

Mısır rejimini, Mursi'nin vefatı ile ilgili haberlerde ülkedeki basını bastırmakla suçlayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, bu baskıyı kaldırma çağrısı yaptı.

23 Haziran 2019 Pazar 23:07
Sınır Tanımayan Gazetecilerden Darbeci Sisi’ye kritik çağrı!

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Cuma günü yaptığı açıklamada "Muhammed Mursi'nin ölümünden Mısır basınında zar zor bahsedilebildiğini" söyledi.

Mısır'daki günlük gazetelerin çoğu Muhammed Mursi'nin ölümüne kısa bri paragraf şeklinde yer vermiş, bazıları fotoğraf dahi kullanmamıştı. Bazı gazeteler de ölüm haberini iç sayfalarda görmüştü.

Yayınlanan metinse tüm gazetelerde aynıydı. Televizyon kanallarında dahi aynı şekilde yayınlanan, okunan metin toplam 42 kelimeydi.

The New Arab'ın haberine göre konuyla ilgili istisnai davranan tek bir gazete Al-Masry Al-Youm oldu.

Sisi rejimine çağrı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, bu kapsamda Sisi rejimine "medyaya özgürlük" çağrısı yaptı.

Muhammed Mursi'nin vefatı

67 yaşındaki Muhammed Mursi, Mısır'ın demokratik yollarla iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı'ydı. 2013 yılında Genelkurmay Başkanı olan Abdulfettah Es Sisi tarafından darbeyle görevinden uzaklaştırıldı. 6 yıldır hapishanede tutulan ve yargılamalara maruz kalan Mursi'nin sağlık hizmeti alması engelleniyordu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:07
  1. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü
  2. Muhammed Mursi
  3. Mısır
  4. The New Arab
  5. Al-Masry Al-Youm
  6. medyaya özgürlük

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  • Bagiye Bagiye 30 dk önce
    Mısır halkı uyan artık

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