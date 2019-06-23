Sınır Tanımayan Gazetecilerden Darbeci Sisi’ye kritik çağrı!

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Cuma günü yaptığı açıklamada "Muhammed Mursi'nin ölümünden Mısır basınında zar zor bahsedilebildiğini" söyledi.

Mısır'daki günlük gazetelerin çoğu Muhammed Mursi'nin ölümüne kısa bri paragraf şeklinde yer vermiş, bazıları fotoğraf dahi kullanmamıştı. Bazı gazeteler de ölüm haberini iç sayfalarda görmüştü.

Yayınlanan metinse tüm gazetelerde aynıydı. Televizyon kanallarında dahi aynı şekilde yayınlanan, okunan metin toplam 42 kelimeydi.

The New Arab'ın haberine göre konuyla ilgili istisnai davranan tek bir gazete Al-Masry Al-Youm oldu.

Sisi rejimine çağrı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, bu kapsamda Sisi rejimine "medyaya özgürlük" çağrısı yaptı.

Muhammed Mursi'nin vefatı

67 yaşındaki Muhammed Mursi, Mısır'ın demokratik yollarla iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı'ydı. 2013 yılında Genelkurmay Başkanı olan Abdulfettah Es Sisi tarafından darbeyle görevinden uzaklaştırıldı. 6 yıldır hapishanede tutulan ve yargılamalara maruz kalan Mursi'nin sağlık hizmeti alması engelleniyordu.