Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden tepki çeken hareket: Başkan Erdoğan'ı da listeye dahil ettiler

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü, en son 2016 yılında yayınladığı Basın Özgürlüğü Karşıtları Listesi’ni bu yıl yeniledi. Basın üzerinde baskı kuran liderlerin sıralandığı listede 37 devlet ve hükümet başkanının ismine yer verildi.

Öte yandan örgüt, tepki toplayan bir harekete imza atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da "Basın Özgürlüğü Karşıtları Listesi"ne dahil etti. Başkan Erdoğan'ın katil Esed ve darbe Sisi gibi isimlerin yer aldığı listeye dahil edilmesi tepkileri beraberinde getirdi.

Erdoğan hakkında "Kendisini övmeyen medyadan hoşlanmıyor" diyen örgüt hezeyan dolu şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, medyadan hoşlanmıyor. Daha doğrusu; medyanın itaatkar ve uysal olmasından, onu övmesinden hoşlanıyor. Eleştiriler, sadece her türlü kötüye kullanıma uygun Terörle Mücadele Yasası’yla değil ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçuyla da kovuşturmaya maruz kalıyor. Erdoğan, farklı siyasi ve ekonomik araçlarla hemen hemen tüm büyük medya gruplarını (özellikle de televizyonları) kontrol ediyor. Temmuz 2016'da başarısız bir darbenin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal, kendisine eşi görülmemiş sayıda gazeteciyi tutuklama ve 100'den fazla gazete, dergi, TV kanalı ve radyo istasyonunu kapatma fırsatı verdi."

Gazeteci kimliğinin arkasına saklanarak Türkiye hakkında kara propaganda yapanları masummuş gibi lanse eden örgüt, AK Parti'ye yakın olanları kötüleyen haberlerin de rutin olarak sansürlendiğini iddia etti.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Solcu, Kürt yanlısı, Gülen yanlısı, laik veya milliyetçi fark etmeksizin eleştirel olarak değerlendirilen herhangi bir gazeteci veya medya kuruluşu, kovuşturmaya tabidir. 2020'de yaklaşık 50 gazeteci, Yunanistan sınırındaki Suriyeli mültecilerin durumu veya Covid-19 salgınıyla ilgili haberleriyle bağlantılı olarak kısa süreliğine tutuklandı. Hükümete yakın önde gelen kişileri kötü yansıtan herhangi bir çevrimiçi haber de rutin olarak sansürlenir.”

Listede Putin ve Aliyev de var

RSF'nin hazırladığı 37 kişilik listede yer alan isimlerden bazıları şunlar:

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi

- Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

- İran Dini Lideri Ali Humeyni

- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

- Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un

- Mynmar Lideri Min Aung Hlaing