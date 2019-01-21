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Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye'yi hedef aldı

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, FETÖ ağzıyla hazırlanan raporla Türkiye'yi hedef aldı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:47
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye'yi hedef aldı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, dünya basın özgürlüğü endeksinin 2018 verilerine dayanarak Türkiye'yi ‘gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi’ olarak tanımladı.

Gazeteci kimliğine sığınarak başta FETÖ ve PKK gibi terör ögütlerinin militanlığını yapan sözde gazetecilerin ceza alması bazı kesimleri yine harekete geçirdi.

Rahat durmuyorlar

Her fırsatta basın özgürlüğü yaygarası kopararak ve 'özgürlükleri' kendi tekellerine alarak ulusalcı ve komünist yayın organlarına destek verenler; yayımladıkları sözde raporda, Türkiye'yi 180 ülke arasında 157’nci sıraya koydu.

Türkiye'yi "dünyanın en büyük hapishanesi’ olarak nitelediler

Raporda Türkiye’yi ‘gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi’ olarak niteleyen RSF, çok sayıda gazetecinin darbe girişiminin ardından bir yılı aşkın süre hapishanede kaldıktan sonra toplu davalarda birbiri ardına yargılanmaya başladığını belirtti.

Endekse göre, basın özgürlüğünün tek kötüleştiği ülke Türkiye değil. RSF’ye göre dünya genelinde gazetecilere ve basına karşı düşmanlık, özellikle siyasi liderlerin açık bir şekilde desteklemesiyle artıyor.

Raporda, “Siyasi liderlerin basına karşı düşmanlığı artık sadece Türkiye (İki basamak gerileyerek 157’nci sırada) ve Mısır (161’inci sırada) gibi otoriter ülkelerle sınırlı değil, ki bu iki ülkede ‘basın fobisi’ o kadar belirgin ki gazeteciler düzenli olarak terör suçlamasıyla karşılaşıyor ve iktidara bağlılık göstermeyenler keyfi olarak hapsediliyor” dendi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 22:47
  1. Sınır Tanımayan Gazeteciler
  2. Dünya Basın Özgürlüğü

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