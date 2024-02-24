Sınır Tanımayan Doktorlar'dan tepki: Gazze’de sağlık sistemi planlı şekilde yok edildi!

Gazze'de görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi’nin ‘Orta Doğu'da Durum’ konulu toplantısında konuştu.

Lockyear, her gün hayal edilemeyecek bir dehşete tanık olduklarını söyledi ve Gazze’de sağlık çalışanlarının ‘ailesi olmayan hayatta kalmış yaralı çocuk’ anlamında kısaltılmış yeni bir tıbbi kavram oluşturduklarını da paylaştı.

Christopher Lockyear, “138 gün boyunca, onlarca yıldır desteklediğimiz sağlık sisteminin sistematik bir şekilde yok edilmesini izledik. Hastalarımızın ve meslektaşlarımızın öldürülmesini ve sakatlanmasını izledik. Bu durum, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tüm nüfusuna karşı yürüttüğü, toplu cezalandırma savaşının, kuralsız bir savaşın, ne pahasına olursa olsun bir savaşın doruk noktasıdır. Yeterli hastane yatağı yok. Yeterli ilaç ve malzeme yok. Cerrahların çocukların amputasyonlarını anestezi olmadan yapmaktan başka çaresi kalmadı. İnsani yardımı mümkün kılmak için, kolektif olarak bağlı olduğumuz kanunlar ve ilkeler artık anlamsız hale gelecek kadar aşınmış durumda. Bugün Gazze’ye yönelik insani yardım müdahalesi bir yanılsamadır. Bu savaşın uluslararası yasalara uygun olarak yürütüldüğüne dair anlatıyı sürdüren kullanışlı bir yanılsama" sözlerini kullandı.

ABD’nin bu saldırılar karşısındaki duruşunu da eleştirerek, “Amerika Birleşik Devletleri'nin daimi bir konsey üyesi olarak yetkilerini, derhal ve sürekli bir ateşkes talep eden en açık kararların alınması çabalarını engellemek için kullanma istekliliği karşısında dehşete düştük" ifadelerini kullandı.

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