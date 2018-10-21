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Sinir sıkışması nedir? Nasıl tedavi edilir?

Sinir sıkışması nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

21 Ekim 2018 Pazar 22:53
Sinir sıkışması nedir? Nasıl tedavi edilir?

Kemikler, kıkırdak, kaslar veya tendonlar gibi çevre dokular tarafından bir sinire çok fazla basınç uygulandığında sinir sıkışması oluşur. Bu basınç sinirin işlevini bozar, ağrıya, karıncalanmaya, uyuşukluğa veya zayıflığa yol açar.

Vücudunuzdaki birkaç bölgede sinir sıkışması meydana gelebilir. Örneğin alt omurganızda fıtık bir disk, sinir kökü üzerine baskı uygulayarak bacağınızın arkasına yayılan ağrıya neden olabilir. Aynı şekilde, bileğinizdeki sıkışmış bir sinir, elinizde ve parmaklarınızda (karpal tünel sendromu) ağrıya ve uyuşukluğa sebebiyet verebilir.

Dinlenme ve diğer konservatif tedavilerle, çoğu insan sinir sıkışmasından birkaç gün veya hafta içinde kurtulur. Bazen, sıkışmış bir sinir nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletmek için ameliyat gerekir.

SİNİR SIKIŞMASI NEDENLERİ

Bir sinire “sıkıştırma” (basınç) olduğunda sinir sıkışması oluşur. Baskı, tekrar eden hareketlerin bir sonucu olabilir. Veya vücudunuzda, uyurken dirsekleri eğilmiş tutmak gibi uzun bir süre tek bir konumda tutarak gerçekleşebilir.

Sinirler vücudunuzdaki dar alanlarda dolaşan ancak onları korumak için yumuşak dokusu az olan yerlerde en savunmasızdır. Sinir sıkıştırma sıklıkla dokular arasında sinir basıldığında meydana gelir:

Bağ

Tendon

Kemik

Örneğin, omurganızdan çıkan bir sinir kökü üzerindeki iltihaplanma veya basınç, boyun veya bel ağrısına yol açabilir. Aynı zamanda boynun omuza ve kola da ağrı yaymasına neden olabilir (servikal radikülopati). Ayrıca, ağrı bacak ve ayağa (lomber radikülopati veya siyatik sinir ağrısı) yayılabilir.

SİNİR SIKIŞMASI BELİRTİLERİ

Sıkışan bir sinirin belirtileri şunları içerir:

Uyuşukluk, ayak veya elde uyuşma hissi

Yakıcı bir ağrı

İğnelenme hissi

Sıkışan sinirin dışına yayılan ağrı

Kas güçsüzlüğü, ayakta duramama

Sırt ağrısı, siyatik

Belirtiler, sinirin sıkıştığı yere, özellikle de omurgadaki konumuna bağlı olarak değişir.

TEDAVİSİ

Sıkışmış sinirin tedavisi yeri ve nedeni ile ilgilidir. Etkilenen bölgenin dinlenmesi, özellikle tekrarlayan faaliyetlerden kaynaklanan yaralanmalar durumunda çok etkilidir. Fiziksel tedavi, sıkışmış bir sinirin boyun veya bel çevresi sorunlarından kaynaklandığı zaman sıklıkla yararlıdır. Egzersizler sırt veya orta kasları güçlendirebilir ve bir sinir kökü üzerindeki baskıyı azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. İbuprofen ve naproksen gibi antiinflamatuar ilaçlar yararlı olabilir. Kortikosteroidlerin enjeksiyonları (antiinflamatuar bir ilaç) birçok sıkışmış sinir türü için faydalı olabilir.

Karpal tünel sendromu vakaları için, bilek splinti ya da tokmak sıklıkla kullanılır. Ulnar nevropati veya yaygın peroneal nöropati vakalarında, en iyi sonuca ulaşmak için vücut pozisyonlarını değiştirmeyi öğrenmek gerekebilir.

Kilo kaybı birçok sıkışmış sinir türü için fayda sağlayabilir.

İlaç, splint, fizik tedavi veya enjeksiyona yanıt vermediğinde sinir üzerindeki basıncı serbest bırakmak için ameliyat gerekli olabilir. Ameliyatın spesifik türü, ilgili sinire bağlıdır. Bununla birlikte, ameliyatın amacı, etkilenen sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak veya hafifletmek için aynıdır.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 22:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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