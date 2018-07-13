Sinir sıkışması nedir?

Sinir sıkışmasının dikkate alınması gereken bazı belirtileri vardır. Çünkü bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Öncelikle; genel olarak tüm bölgelerde oluşan sinir sıkışmalarının ortak bazı belirtileri olduğu gibi kendilerine özgü belirtileri de mevcuttur. Eğer sinir sıkışması yaşanan bölgede bir uyuşma, gerginlik hissi, ağrı ya da duyu kaybı hissedilmeye başlanırsa, bu sinir sıkışmasını işaret ediyor olabilir.

Mesela, el veya kol bölgenizde bir sinir sıkışması varsa, bu bölgedeki kaslarınızın zayıflamasıyla güç gerektiren bazı hareketleri yapmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Özellikle geceleri yaşanan parmaklarda ve elde uyuşukluk hissi de buna eşlik edebilir.

Belde sinir sıkışması varsa, ağrılar ve uyuşma hissi bacaklara vurabilir. Kişi, otururken ve kalkarken, ve ayrıca yürürken zorluk yaşar. Kişinin bacaklarında karıncalanma görülebilir.

Boyunda sinir sıkışmasında ise, kol, göğüs, boyun ve omuzlara yayılan bir ağrı söz konusudur. Yine ellerde ve parmaklarda uyuşma ve karıncalanma görülebilir. Kaslarda güç kaybı ve ellerdeki hareketlerde uyum kaybı da belirtiler arasındadır.

Sinir sıkışmaları bazı durumlarda cerrahi müdahaleye gerek kalmadan bazı hareketlerin düzenli yapılmasıyla ve rahatsızlığı tetikleyen etkenlere dikkat edilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak, bazı durumlarda cerrahi müdahaleye de ihtiyaç duyulur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.