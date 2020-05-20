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Sınır ötesinde görevli askerin oğluna, jandarmadan sürpriz doğum günü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:59:46 -
Sınır ötesinde görevli askerin oğluna, jandarmadan sürpriz doğum günü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sınır ötesinde görevli askerin 4 yaşına giren oğluna, silah arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Yaklaşık 10 aydır Suriye'de görevli jandarma uzman çavuş, oğlunun doğum gününe katılamayacağı için Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığındaki arkadaşlarını arayarak, sürpriz kutlama yapmalarını istedi.

Bunun üzerine ekipler, aldıkları doğum günü pastayla meslektaşlarının adresine gitti.

Askerleri karşısında gören 4 yaşına giren Göktürk, büyük sevinç yaşadı. Babası da telefonla görüntülü arayarak, oğlunun mutluluğuna ortak oldu.

Daha sonra çocuk, doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek, kendisine verilen hediyeleri açtı.

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