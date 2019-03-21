0553 313 94 23

Sınır kapısında büyük operasyon! Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli bulunarak aranan bir valizde, 2 milyon 500 bin TL değerinde 8 kilogram 881 gram kokain ele geçirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:38
Sınır kapısında büyük operasyon! Piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda2 milyon 500 bin TL değerinde 8 kilogram 881 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde yürütülen saha çalışmaları esnasında çıkış tır peronlarında gümrük denetiminden kaçırılmak amacıyla gizlenen şüpheli bir valiz olduğu tespit edildi.

Muhafaza ekiplerince açılan şüpheli valizde 8 paket olduğu görüldü. Paketlerin içerisinde bulunan 8 kilogram 881 gram maddenin kokain olduğu anlaşıldı.

Piyasa değeri 2 milyon 500 bin tl

Olayla ilgili savcılıktan alınan talimat üzerine kokaine el konulurken, söz konusu uyuşturucu maddeyi çanta içerisinde Hamzabeyli Gümrük Sahası'na bırakan şahsın ve aracın tespitine yönelik çalışmalara başlandı.

Geriye dönük Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) kayıtlarında yapılan incelemelerde, uyuşturucunun bulunduğu bölgede hareketleri şüpheli bulunan bir araç ve sürücüsü tespit edilerek saha içinde fiziki takibe alındı. Şüpheli şahsın gümrük işlemlerini tamamlamasına rağmen sahayı terk etmediği görüldü. Bir süre sonra uyuşturucu maddelerin yakalandığı yere doğru giden şahıs, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bölmeyi açtığı esnada işçi kılığında konum alan gümrük muhafaza personelince gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:38
  1. Edirne
  2. Hamzabeyli Gümrük Kapısı
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. kokain
  5. şüpheli valiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"
    1. "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir..
    2. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    3. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    4. Aydın'da ölü caretta caretta sahile..
    5. İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak
    6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
    7. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    9. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    10. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    11. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    12. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    13. Hükümlüler fidanları toprakla..
    14. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    15. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    16. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    17. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    18. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    19. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    20. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!