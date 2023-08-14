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Dünya Sınır cinayeti: Testereli şamandıra ülkeye girmek isteyen 2 kişiyi öldürdü
Dünya

Sınır cinayeti: Testereli şamandıra ülkeye girmek isteyen 2 kişiyi öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-08-14 15:27:00 -
Sınır cinayeti: Testereli şamandıra ülkeye girmek isteyen 2 kişiyi öldürdü

ABD'nin Texas Valisi Greg Abbott tarafından Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine kurulması planlanan yüzen bariyerde testereli şamandıralar olduğu ortaya çıktı. Şamandıraların yakınında 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin Texas eyaleti yönetimi tarafından geçtiğimiz ay Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine kurulumuna başlanan yüzen bariyerde testereli şamandıraların kullanıldığı olduğu ortaya çıktı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Sylvia Garcia, testereli şamandıraların görüntülerini yayınlayarak, Texas Valisi Greg Abbott'tan bu zalimce ve insanlık dışı uygulamanın hemen sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Vali Abbott, geçtiğimiz haziran ayında yapılan duyuruyla gündeme gelen ve temmuz ayında inşasına başlanılan yüzen bariyer projesinin düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçişini engellemek amacıyla hayata geçirildiğini savunurken, ABD Başkanı Joe Biden hükümetini bu konuda yetersiz kalmakla suçluyor.

İKİ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Meksikalı yetkililer yaptığı açıklamada, 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde Rio Grande Nehri üzerindeki şamandıraların yakınında 2 göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybeden göçmenlerden birinin 20 yaşında Honduras asıllı olduğu ifade edilerek, diğer göçmenin kimliği ise henüz belirlenemedi.

MEKSİKA'DAN ABD'YE NOTA

Yüzen bariyer projesi nedeniyle Meksika, ABD hükümetine 2 diplomatik nota gönderirken, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena da geçtiğimiz günlerde ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede şamandıraların kaldırılmasını talep etmişti.

ABD HÜKÜMETİ BARİYERLER İÇİN DAVA AÇILDI

Tartışmalı bariyer projesine ABD hükümeti de insani ve çevresel sorunlara neden olabileceği için karşı çıkarak, ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında bariyerlerin kaldırılması için Texas yerel yönetimine karşı dava açmıştı.
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