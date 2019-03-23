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Sınır 4 bin 400 lira! Kira gelirinde vergi zamanı

2018 yılında elde edilen kira gelirlerine dair yıllık gelir vergisi beyannameleri verme süresi 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:19
Sınır 4 bin 400 lira! Kira gelirinde vergi zamanı

 Ekonomi Servisi 

2018 yılında elde edilen kira gelirlerine dair yıllık gelir vergisi beyannameleri verme süresi 25 Mart Pazartesi günü sona erecek. Verginin birinci taksitinin 1 Nisan, ikinci taksitin ise 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerin 2018 yılı toplam geliri 4 bin 400 liranın altında ise mülk sahiplerinin beyanname vermesi gerekmiyor.

4 bin 400 liranın üstünde kira geliri elde edenler, vergisini 4.400 lirayı düştükten hesaplayıp ödeyecek. Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanacak. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak.

Örnek uygulama

Aylık 1000 lira kira getirisi olan bir vatandaş, bir yılda 12 bin lira gelir sağladığına göre önce 12 bin liradan 4 bin 400 liralık istisna düşülüyor. Kalan 7 bin 600 liradan götürü gider düşülürse 1 bin 140 lira indirilecek ve geriye vergiye tabi gelir 6 bin 460 lira kalacak. Aynı vatandaş eğer gerçek gider yöntemini seçerse bu durumda şu formül uygulanıyor: İndirilecek gider=(toplam gider x Vergiye tabi hasılat) /Toplam hasılat. Vergiye tabi hasılat ise toplam hasılattan 4 bin 400 liralık istisnanın düşmüş halini ifade ediyor. Bu durumda indirilecek gider (1.800 x 7.600) /12.000 = 1.140 lira olarak çıkıyor. Yani götürü gider yöntemiyle aynı rakam.

Giderler düşülüyor

Giderler düşüldükten sonra eğitim ve sağlık harcamaları, hayat ve şahıs sigorta primleri, bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanıp ödeniyor. Vergi oranı ise yüzde 15’ten başlayıp 35’e kadar kazanca göre kademeli olarak çıkıyor.

Gelir vergisi tarifesi

-14.800 liraya kadar yüzde 15

-34.000 liranın 14.800 lirası için 2.220 lira, fazlası yüzde 20

-80.000 liranın 34.000 lirası için 6.060 lira, fazlası yüzde 27

-80.000 liranın fazlasının 80.000 lirası için 18.480 lira, fazlası yüzde 35

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:19
  1. kira gelirleri
  2. yıllık gelir vergisi beyannameleri
  3. Konut ve işyeri kira geliri
  4. kira getirisi

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