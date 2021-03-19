Sınıfta kalma var mı? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Lisede sınıfta kalma olacak mı? Bu sene sınıfta kalma olacak mı?

2020-2021 Eğitim Öğretim 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başladı. 21 Eylül’de hazırlık ve ilkokullar kademeli olarak yüz yüze eğitime geçti. 12 Ekim itibariyle ise 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime geçti. 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime yine kademeli olarak geçildi. Artar korona vakaları nedeniyle birinci dönem ara tatilinden sonra 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitim tüm sınıflar için yapıldı.

Yarıyıl tatilinin bittiği 15 Şubat 2021 tarihinde köy okulları yüz yüze eğitime başlarken, 1 Mart 2021’den sonra kontrollü normalleşme süreci kapsamında düşük ve orta riskli illerde tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı, bu illerde diğer sınıflar uzaktan eğitime devam etti. Hem uzaktan hem e yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin merak ettiği konuların başında u sene sınıfta kalma olup olmayacağı. Peki ilkokulda sınıfta kalma olacak mı? Bu yıl ortaokulda sınıfta kalma var mı, yok mu?

Ortaokulda sınfta kalma var mı?

Yüz yüze eğitime başlanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esaslarını belirleyecek. Okulların açılması ve sınavların düzenlenmeye başlanmasıyla bu eğitim dönemi sonunda ortaokul ve liselerde sınıfta kalma, olması bekleniyor. Ortaokullarda zayıf dersi bulunan öğrencinin sınıf tekrarına kalması veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

İlkokullarda sınıfta kalma var mı?

İlkokulda sınıfta kalma olacak mı? Bu yıl ortaokulda sınıfta kalma var mı, yok mu? Lise öğrencilerinin birinci dönem karne notlarını ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıfta kalma olmayacak.

Lisede sınıfta kalma var mı?

Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak "uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz" şeklindeki hükmü yürürlükten kaldırmıştır.

Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?

Sınıf geçmede tek şartın olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek." dedi. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu yıl da hiçbir şartla sınıf gecemeyecek. Bakan Selçuk, “Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. İnşallah herşey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sınıf geçme nasıl olacak?

Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak. Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak, sorumluluk sınavında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edilecek.

12. sınıf öğrencilerinin 9, 10, 11. sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacak. Diploma puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanırken kullanılacak lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecek.