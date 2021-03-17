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Eğitim Sınıfta kalma var mı? Bu sene lisede sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma olacak mı 2021?
Eğitim

Sınıfta kalma var mı? Bu sene lisede sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma olacak mı 2021?

Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sorusu merak ediliyor. Sınıfta kalma olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler liselerde sınıfta kalma olup olmayacağı hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Sınıfta kalma var mı? Bu sene lisede sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma olacak mı 2021?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 22:33:00 -
Sınıfta kalma var mı? Bu sene lisede sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma olacak mı 2021?

Liselerde sınıfta kalma süreci, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen yüz yüze sınavların ardından pek çok öğrenci, MEB'in sınıfta kalma hususunda herhangi bir karar alıp almadığını öğrenmek istiyor.

Liselerde sınıfta kalma olacak mı 2021?

 

Liselerde yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

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