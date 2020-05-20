  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?
için kalan
Aktüel

Singapur'da sanığa verilen idam cezası Zoom aracılığıyla bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:20:57 -
Singapur'da sanığa verilen idam cezası Zoom aracılığıyla bildirildi

ANKARA (AA) - Singapur'da uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan bir kişiye verilen idam cezası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zoom uygulamasıyla açıklandı.

Independent'in haberine göre, 2011'de bir uyuşturucu anlaşmasındaki rolünden ötürü yargılanan 37 yaşındaki Malezyalı Punithan Genasan hakkında Singapur Yüksek Mahkemesi'nin aldığı idam cezası kararı, Zoom uygulamasıyla bildirildi.

Genasan'ın avukatı Peter Fernando, sadece hakim kararını açıklayacağından video konferans kullanımına itiraz etmeyen müvekkilinin kararı temyize götürmeyi planladığını aktardı.

Ada ülkesinde davaların büyük bölümü, 1 Haziran sonrasına ertelenmişti. Uyuşturucu ticaretine karşı sıfır tolerans politikasına sahip Singapur'da şu anda elzem olarak nitelendirilen davalara uzaktan bakılıyor.

İnsan hakları örgütleri, karar üzerine dünya salgın korkusu yaşarken idam cezası peşine düşmenin "nefret uyandırıcı" olduğunu eleştirisinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı