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Singapur'da asemptomatik Kovid-19 vakaları uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:12:24 -
Singapur'da asemptomatik Kovid-19 vakaları uyarısı

ANKARA (AA) - Singapur'da yakın zamanda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en az yarısının hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalar olduğu belirtildi.

The Independent'taki habere göre, Ulusal Kalkınma Bakanı ve Kovid-19 Görev Gücü Eşbaşkanı Lawrence Wong, yaptığı açıklamada, Singapur'da son haftalarda yapılan test sayısının arttığını söyledi.

Test sonuçlarına göre yeni Kovid-19 vakalarının en az yarısının herhangi bir belirti göstermeyen hastalardan oluştuğunu belirten Wong, Kovid-19'la mücadelede kapatılan yerlerin yeniden açılması konusunda oldukça dikkatli olunması konusunda uyardı.

İş yerlerinin yeniden açılmasıyla ilgili daha dikkatli ve tedbirli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine işaret eden Wong, "halk içinde dolaşan tespit edilemeyecek asemptomatik Kovid-19 vakalarının olduğunu" ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'la mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Kovid-19 taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu açıklamıştı.

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