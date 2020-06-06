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Aktüel

Singapur'da 344, Nepal'de 323 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:20:45 -
Singapur'da 344, Nepal'de 323 Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Singapur’da 344, Nepal'de 323 yeni vaka tespit edildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Singapur’da 344 Kovid-19 vakasına rastlandığı, toplam vaka sayısının 37 bin 527’ye ulaştığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki virüsün yayılmasının vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Nepal'de Kovid-19 vakaları artıyor

Kathmandu Post'un haberinde, Nepal Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 323 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı ise 3 bin 235'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle, ülkedeki virüse bağlı can kaybı sayısı 13'e yükseldi.

Nepal'de bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 365 kişi iyileşti.

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