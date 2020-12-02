  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Singapur, laboratuvarda üretilen "tavuk etinin" satışına onay verdi
Aktüel

Singapur, laboratuvarda üretilen "tavuk etinin" satışına onay verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:28:41 -
Singapur, laboratuvarda üretilen "tavuk etinin" satışına onay verdi

ANKARA (AA) - Singapur'un ABD'li bir şirketin laboratuvarda ürettiği "tavuk etinin" satışına onay verdiği bildirildi.

Singapur Gıda Ajansınca (SFA) yapılan açıklamada, ABD'li Eat Just şirketi tarafından laboratuvar ortamında üretilen "tavuk etinin" satışına izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Eat Just'ın laboratuvarda ürettiği "tavuk etinin" güvenli olduğu belirtildi.

Eat Just'ın Üst Yöneticisi (CEO) Josh Tetrick, laboratuvarda hayvan kas hücrelerinden yetiştirilen tavuk etinin kısa vadede Singapur'da bir restoranda satışa sunulacağını kaydetti.

Tetrick, Eat Just'ın girişimini "küresel gıda endüstrisi için çığır açıcı bir atılım" olarak nitelendirirken diğer ülkelerin de söz konusu etin satışına izin vermesini beklediklerini kaydetti.

Tetrick, etin üretim sürecinde hiçbir antibiyotik kullanılmadığını aktardı.

Şirketin et satışına ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapılmazken, başlangıçta et fiyatının birinci sınıf tavuk etiyle aynı olması bekleniyor.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, hayvan kesilmeden elde edilen et piyasasının büyüklüğünün 10 yıl içinde 140 milyar dolara çıkabileceği öngörüsünde bulunmuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap
Siyaset

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalan haberle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV'nin suikast iddialarına..
Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı "Zinarin" kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Oso'nun öldürül..
Tarih bunları affetmeyecek: İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor
Siyaset

Tarih bunları affetmeyecek: İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandeminin ilk gününden beri süreci şeffaflıkla yürüterek gün be gün koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaş..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay