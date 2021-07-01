Sinema salonları açıldı mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00 itibarıyla başlamasıyla sona erdi. Bu gelişmelerin ardından gözler sinema salonlarına çevrildi. Peki, sinemalar açıldı mı?

Sinemalar açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sinema salonları 1 Temmuz itibarıyla açık olacak. Sinema salonları, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00 itibarıyla başlamasıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.