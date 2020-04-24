Sinemada hakikat arayışı: Söğüt Ağacı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerden çıkamadığımız şu günlerde, Oruç şuuurumuzu, ibadetimizin mahiyetine uygun entelektüel uğraşlarla da değerlendirebiliriz. Bu kapsamda yönetmen Mecid Mecidi'nin reji koltuğunda oturduğu The Wıllow Tree isimli filmi düşünülebilir. Türkiye'de Söğüt Ağacı ismiyle yayınlanan film, alanında çığır açıcı ve özgün nitelikli.

FİLMİN KONUSU

Henüz daha 8 yaşında gözlerine veda eden Yusuf büyümüş ve 45 Yaşına gelmiştir. Kendisi havai fişek kazasında gözlerini yitirmiş ve artık bir üniversitede Edebiyat Professörü olarak çalışmaktadır. Braille alfabesini biliyor ve hem okuyor hem yazıyordur. Ne kadarda iyi gibi görünsede içinde kanayan bir yara vardır. Eşi hep ona destek kendini seven bir kızı olmasına rağmen yinede içi yanmakta ve hep Allah'a gözleri için dua etmektedir. Artık duaları kabul olmuş ve Paris'te geçirmiş olduğu başarılı bir ameliyat sonucunda gözlerini yeniden açtırmıştır. Kendisi orada Murtaza isimli biri ile tanışmış ve bu kişi kendisine Ceviz ağacını çok sevdiğini söylemiş ve anlatmıştır. Yusuf ise oda Söğüt ağacını sevdiğin ve hatta ona bu ağacın uğur getirdiğini söyler. Neyse bu harika yapım hakkında fazla bir şey yazmaya gerek yok siz kesinlikle ve kesinlikle bu yapımı mutlaka izleyin.