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Kültür - Sanat Sinema sektörüne 1 milyon 814 bin liralık destek
Kültür - Sanat

Sinema sektörüne 1 milyon 814 bin liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe 65 projeye 1 milyon 814 bin lira destek sağlanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 20:05:00 -
Sinema sektörüne 1 milyon 814 bin liralık destek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni ve nitelikli eserlerin üretimiyle Türk sinemasının gelişimine ve gençlerin sektöre adım atmalarına imkan sağlayacak destekler için, sinema sektörü ve Bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından değerlendirme yapıldığı belirtildi. Değerlendirme sonucunda, 30 senaryo ve diyalog yazım projesine 624 bin lira, 31 kısa film yapım projesine 975 bin lira ve 4 animasyon film yapım projesine 215 bin lira olmak üzere toplamda 65 projeye 1 milyon 814 bin lira destek kararının alındığı bildirildi. Bakanlığın açıkladığı yeni desteklere Sinema Genel Müdürlüğünün “https://sinema.ktb.gov.tr/TR-311522/2022-1-sayili-sinema-destekleme-kurul-kararlari-aciklan-.html” adresinden ulaşılabilecek.

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