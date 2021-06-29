  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye 40 Avrupa ülkesi arasında en ucuz doğalgaz fiyatına sahip üçüncü ülke
Ukrayna ordusu için dikkat çeken karar!
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
AK Parti'den Katar iddialarına ilişkin açıklama
Yaşam Sinema salonları ne zaman açılacak?
Yaşam

Sinema salonları ne zaman açılacak?

Sinema salonları açık mı 2021? Sinema salonları pandemi süresince faaliyetlerine ara vermişti. Kademeli normalleşmede de sinemaların açılması ertelenmişti. 21 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrası sinemaların açılıp açılmayacağı merak kazandı. Peki, Sinemalar ne zaman açılacak, 1 Temmuz'da açılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 21:41:00 -
Sinema salonları ne zaman açılacak?

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, sosyal etkinliklerde olduğu gibi sinema sektörü de zorluklar yaşıyor. 1 Temmuz'da yasaklar kalkıyor. Sinemalar da 1 Temmuz'da açılacak mı?

Sinema salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda sinema salonları 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açacak.

Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak.

Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay