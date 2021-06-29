Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, sosyal etkinliklerde olduğu gibi sinema sektörü de zorluklar yaşıyor. 1 Temmuz'da yasaklar kalkıyor. Sinemalar da 1 Temmuz'da açılacak mı?

Sinema salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda sinema salonları 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açacak.

Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak.

Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.