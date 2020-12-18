Sinema filmi "piyano dersi parası" yüzünden davalık oldu

ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL - Yönetmen Ali Özgentürk'ün, "Görünmeyen" adlı sinema filmindeki 2 oyuncuya rolleri gereği verdiği piyano dersinin parasının ödenmediğini belirten piyano hocasının alacak davası sonuçlandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Ergün, Ahmet Mekin gibi oyuncuların rol aldığı, Ali Özgentürk'ün yönettiği "Görünmeyen" adlı filmdeki diğer 2 oyuncu Muhammet Uzuner ve Gürgen Öz'e rolleri gereği piyano dersi aldırılmasına karar verildi.

İki oyuncuya piyano dersi vermesi için müzisyen Berktay Akyıldız ile anlaşma yapıldı.



Akyıldız, anlaşma uyarınca oyunculara saati 100 liradan 84 saat ders verdiğini belirtti.



Ders ücretinin kendisine ödenmediğini iddia eden Akyıldız, 84 saat piyano dersi ücreti olan 8 bin 400 liranın davalılardan tahsiline karar verilmesini istedi. "Okutma öğretme giderlerinin tahsili" amacıyla filmin yapım şirketi, yönetmeni ve genel koordinatörü hakkında 2012'de dava açıldı.

Davalılar, film gereği oyuncuların piyano başında duruş ve tuşlara basış tekniklerini öğrenmeleri için kısa bir eğitim almalarına karar verildiğini, davacıyla 50 lira üzerinden toplam 20 saat ders anlaşması yapıldığını öne sürerek davanın reddini istedi.

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davada mahkeme, "yapım şirketi" yönünden açılan davayı kabul etti, diğer davalılar yönünden ise dava reddedildi. Yerel mahkeme, ders bedeli olarak davalı şirketten 4 bin 200 lira alınarak dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davacıya verilmesine hükmetti.

Davalı film yapım şirketinin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesine geldi. Daire, temyiz itirazlarının reddine karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı.

- Film, ünlü Macar bestecinin Türkiye yolculuğunu anlatıyor

Ali Özgentürk'ün yönetmenliğini yaptığı, 2010'da vizyona giren "Görünmeyen" adlı film, ünlü Macar besteci Bela Bartok'un halk müziği derlemeleri yapmak için geldiği Türkiye'de kendisine eşlik eden müzisyenlerle yaptığı yolculuğu anlatıyor.