Sıcak havadan bunalanlar soluğu raftingde aldı!
Düzce’de etkisini artıran sıcak havadan bunalanlar, serinlemek ve adrenalin yaşamak için rafting parkurlarına yöneldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Düzce’de etkisini artıran sıcak havadan bunalanlar, serinlemek ve adrenalin yaşamak için rafting parkurlarına yöneldi.
Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine gelenler, Melen Çayı'ndaki 13 kilometrelik parkurda rafting yaptı.
Özel elbiselerini giyerek rafting yapanlar hem serinledi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarının rafting tesislerinde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.
Sıcak hava ve hafta sonunun etkisiyle bölgeye gelenlerin sayısında artış yaşandığını dile getiren Tepe, "İnsanlar Melen Çayı'nda serinliyor ve güzel manzaralar ortaya çıkıyor." dedi.
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