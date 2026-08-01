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Sıcak havadan bunalanlar soluğu raftingde aldı!

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AA Giriş Tarihi:

Sıcak havadan bunalanlar soluğu raftingde aldı!

Düzce’de etkisini artıran sıcak havadan bunalanlar, serinlemek ve adrenalin yaşamak için rafting parkurlarına yöneldi.

#1
Foto - Sıcak havadan bunalanlar soluğu raftingde aldı!

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine gelenler, Melen Çayı'ndaki 13 kilometrelik parkurda rafting yaptı.

#2
Foto - Sıcak havadan bunalanlar soluğu raftingde aldı!

Özel elbiselerini giyerek rafting yapanlar hem serinledi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

#3
Foto - Sıcak havadan bunalanlar soluğu raftingde aldı!

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarının rafting tesislerinde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

#4
Foto - Sıcak havadan bunalanlar soluğu raftingde aldı!

Sıcak hava ve hafta sonunun etkisiyle bölgeye gelenlerin sayısında artış yaşandığını dile getiren Tepe, "İnsanlar Melen Çayı'nda serinliyor ve güzel manzaralar ortaya çıkıyor." dedi.

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