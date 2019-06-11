Sinek-böcek ısırıklarının neden olduğu kaşıntı ve sızıyı hafifletmenin en iyi yolu nedir?

Havalar ısınınca sivrisinek ve böcek problemi hortlar. Evlerimizin içine kadar giren bu canlılar ısırdıklarında ciltlerimizde kızarıklıklara ve kaşıntılara neden olur. Bu ısırıklar genellikle önemsenmez ama hissettirdiği sızı ve kaşıntı keyifleri kaçırır.

İşte, sinek ve böcek ısırıklarına karşı kaşıntı önleyici esansiyel yağlar;

Lavanta yağı

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan lavanta yağı sinek ve böcek sokmalarının sebep olduğu sızıyı hızlıca ortadan kaldırır.

Çay ağacı yağı

Piyasada satılan böcek ısırıklarına karşı olan losyonlardan daha etkili bir ürün arıyorsanız; işte karşınızda çay ağacı yağı... Çay ağacı yağı hem böcek sokmalarının önün geçer hem de sinek-böcek sokmalarının ağrılarını hafifletir.

Biberiye yağı

Biberiye otu salatalara ve yemeklere şahane bir lezzet verir. Son derece şifalı olan bu bitkinin yağı ise ciltteki kızarıklıklara ve tahrişe iyi gelir.

Nane yağı

Nanenin faydalı olmadığı bir şey yok gibi... Soğuk algınlıklarından baş ağrısına kadar birçok soruna iyi gelen nane yağı, böceklerin neden olduğu kaşıntı ve sızıyı azaltır.

Ev yapımı kaşıntı spreyi

Sinek ya da böceklerin gazaplarına uğradıysanız; bu sprey işinize fazlasıyla yarayacak.

Malzemeler

2 yemek kaşığı tatlı badem yağı

1 yemek kaşığı gül suyu

10 damla çay ağacı yağı

10 damla lavanta yağı

10 damla nane yağı

Tüm malzemeleri bir sprey şişesine boşaltın ve güzelce karıştırın.

Hazırladığınız karışımı her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın.