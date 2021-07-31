Sinek, Ali Koç'a rahat vermedi! Konuşmasını yarıda kesti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaparken kendisini rahatsız eden bir sinekle mücadelesi kameralara yansıdı.

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Ancak Koç, konuşması esnasında bir sineğin saldırısına uğradı.

Sinekten kurtulamayınca kolonya istedi

Başkan, sineği kovmak istese de başarılı olamadı. Etrafındakilerden kolonya istedi. Ardından Koç, "Kolonya dökünce gidiyor mu? Şimdi kameralara kolonya döksek parfüm sıkarmış gibi televizyona mı çıkacağız" diyerek üzerine bol miktarda kolonya sıktı.