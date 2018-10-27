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SInead O’connor Müslüman oldu

1984 yılında Prince tarafından seslendirilen, ‘Nothing Compares To You’ (Hiçbir şey Seninle Kıyaslanmaz) isimli parçayı 1990’da yeniden yorumlayıp dünya listelerini altüst eden İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor Müslümanlığı seçti. Şarkıcı, “İslam, tüm diğer kutsal kitapları geçersiz kılıyor” diyerek açıkladığı İslam’a geçişi ile Şüheda ismini aldı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:27
SInead O’connor Müslüman oldu

1966 tarihinde doğan ve Prince’in ilk defa 1984 yılında yazıp seslendirdiği ‘Notnig Compares To You’ isimli parçayı 1990 yılında single olarak çıkartıp dünya listelerini aylarca sallayan İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, Müslümanlığı seçti. Tam adı Sinéad Marie Bernadette O’Connor olan ve protest tavırları yüzünden adı sıklıkla skandallara karışsa da dünyanın en güçlü kadın vokallerinden biri olarak kabul edilen şarkıcı İslam’ı kabulü ile Şüheda Davitt adını aldı.

Twitter’dan duyurdu

O’Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam’ı seçtiğini duyurdu.

O’Connor, “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam’a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor” ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle “Şüheda Davitt” adını kullanacağını belirtti.

Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

Sanatçının, profil resmi yerine Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı “Just Do It (Yalnızca Yap)” üzerine “Wear Hicab” (Hicap Giy) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görüldü.

Davitt’in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına “Mutlu” notunu paylaşması dikkati çekti.

Şüheda Davitt, Bakara Suresi’nde geçen Hazreti Musa’nın “Böyle cahillerden biri olmaktan Allah’a sığınırım” sözünü paylaştı.

Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı.

Sinead O’Connor, 1990’lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını almıştı.

“İslam diğerlerini geçersiz kılıyor”

Sinead O’Connor, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Müslüman olduğumu açıklamaktan gurur duyuyorum. Bu sonuç, her ilahiyatçının doğal olarak varacağı sonuç. Tüm kutsal süreç bizi İslam’a götürüyor. İslam, tüm diğer kutsallıkları geçersiz kılıyor. İslam’a geçişim ile birlikte yeni bir isim alacağım ve o isim Şüheda olacak” dedi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:27
  1. Notnig Compares To You
  2. İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor
  3. Sinead O’Connor
  4. Sinéad Marie Bernadette O’Connor
  5. Şüheda Davitt
  6. Katolik Hristiyanlık
  7. İslam
  8. Bakara Suresi
  9. Hazreti Musa

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  • antalyali sinanantalyali sinan47 dk önce
    yahu biz gavurlastikca,gavurlardamüslümanmi oluyor yahu...
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