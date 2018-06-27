Sindirimi kolaylaştıran besinler nelerdir?

İnsanların büyük bir kısmı yedikleri besinleri kolay kolay sindirememekte ve bunun sonucu olarak çeşitli şikâyetlerde bulunmaktadırlar. Bunlar da çoğunlukla yemeklerden sonra hazımsızlık, şişkinlin ya da gaz problemi olarak gözlenmektedir. Genel olarak bu durumu çözüme kavuşturan kimyasal ürünler olsa da çoğu kimse bu problem karşısında ilaç kullanmak istememektedir. İlaç kullanmak istemeyen kişilere de seçenek olarak çeşitli yiyecekler tavsiye edilmektedir. Çünkü sindirimi kolaylaştırarak insanlara yardımcı olan çeşitli yiyecekler bulunmaktadır. Kimyasal yollar yerine bu doğal yolların seçilmesi insanların yararına olmaktadır. Hangi yiyecekler sindirimi kolaylaştırmaktadır?

PİRİNÇ

Rafine edilmeden kullanılan pirinçteki lif oranı oldukça yüksektir. Mide bulantısı ya da mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları yaşayan kimselere pirinç tavsiye edilmektedir. Ayrıca, pirincin kaynatıldığı suyun içilmesi de ishale iyi gelmektedir.

SU

Sindirimi kolaylaştıran besinlerin başında su gelmektedir. Düzenli olarak yeteri miktarda su içilmesi bu konuda yardımcı olacaktır. Ayrıca tüketilen besinler ile de su tüketilmesi sindirim problemleri karşısında tavsiye edilen bir durumdur.

NANE ÇAYI

Genellikle karın ağrısı problemi karşısında tüketilen nane çayı da hazımsızlığı gideren besinlerin başında gelmektedir.

ZENCEFİL

Zencefilin yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçmesine yardımcı olduğu yapılan araştırmalar ile belirlenmiştir. Bu yüzden de sindirimi kolaylaştıran besinlerin ilk sıralarında zencefil gelmektedir.

YAĞLAR

Sağlıklı yağların tüketilmesi hem kalbe faydalıdır hem de sindirimin daha kolay gerçekleşmesine neden olmaktadır. Sindirim problemi yaşayan kimseler zeytinyağı, balık yağları yada keten tohumu yağı tüketerek bu probleme doğal yollardan çare bulabilmektedir.

MUZ

Midede gaz problemi yaşayan kimseler muz tüketerek olumlu sonuçlar alabilmektedir.

HAŞLANMIŞ SEBZE

Sindirim problemi yaşayan kimselere sebzeleri haşlanmış olarak tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü sebzelerin haşlanma sonucunda fiber yapıları bozulur ve daha kolay bir şekilde sindirilirler.

SARIMSAK

İnsanlar arasında da bilinen ve enfeksiyonlara karşı oldukça etkili olan sarımsağın mide şişkinliğine iyi geldiği de belirlenmiştir. Düzenli olarak tüketilmesi insanlara büyük faydalar sağlamaktadır.

KARAHİNDİBA

Karahindiba yeşili hem insanlar için gerekli olan C vitaminiı açısında zengin bir kaynaktır hem de sindirime yardımcı olan özellikleri bulunmaktadır.