Sindirimi kolaylaştıran besinler nelerdir?
Hangi yiyecekler sindirimi kolaylaştırır? Sindirimi kolaylaştırmak için hangi besinleri tüketmek gerekir?27 Haziran 2018 Çarşamba 20:18
İnsanların büyük bir kısmı yedikleri besinleri kolay kolay sindirememekte ve bunun sonucu olarak çeşitli şikâyetlerde bulunmaktadırlar. Bunlar da çoğunlukla yemeklerden sonra hazımsızlık, şişkinlin ya da gaz problemi olarak gözlenmektedir. Genel olarak bu durumu çözüme kavuşturan kimyasal ürünler olsa da çoğu kimse bu problem karşısında ilaç kullanmak istememektedir. İlaç kullanmak istemeyen kişilere de seçenek olarak çeşitli yiyecekler tavsiye edilmektedir. Çünkü sindirimi kolaylaştırarak insanlara yardımcı olan çeşitli yiyecekler bulunmaktadır. Kimyasal yollar yerine bu doğal yolların seçilmesi insanların yararına olmaktadır. Hangi yiyecekler sindirimi kolaylaştırmaktadır?
PİRİNÇ
Rafine edilmeden kullanılan pirinçteki lif oranı oldukça yüksektir. Mide bulantısı ya da mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları yaşayan kimselere pirinç tavsiye edilmektedir. Ayrıca, pirincin kaynatıldığı suyun içilmesi de ishale iyi gelmektedir.
SU
Sindirimi kolaylaştıran besinlerin başında su gelmektedir. Düzenli olarak yeteri miktarda su içilmesi bu konuda yardımcı olacaktır. Ayrıca tüketilen besinler ile de su tüketilmesi sindirim problemleri karşısında tavsiye edilen bir durumdur.
NANE ÇAYI
Genellikle karın ağrısı problemi karşısında tüketilen nane çayı da hazımsızlığı gideren besinlerin başında gelmektedir.
ZENCEFİL
Zencefilin yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçmesine yardımcı olduğu yapılan araştırmalar ile belirlenmiştir. Bu yüzden de sindirimi kolaylaştıran besinlerin ilk sıralarında zencefil gelmektedir.
YAĞLAR
Sağlıklı yağların tüketilmesi hem kalbe faydalıdır hem de sindirimin daha kolay gerçekleşmesine neden olmaktadır. Sindirim problemi yaşayan kimseler zeytinyağı, balık yağları yada keten tohumu yağı tüketerek bu probleme doğal yollardan çare bulabilmektedir.
MUZ
Midede gaz problemi yaşayan kimseler muz tüketerek olumlu sonuçlar alabilmektedir.
HAŞLANMIŞ SEBZE
Sindirim problemi yaşayan kimselere sebzeleri haşlanmış olarak tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü sebzelerin haşlanma sonucunda fiber yapıları bozulur ve daha kolay bir şekilde sindirilirler.
SARIMSAK
İnsanlar arasında da bilinen ve enfeksiyonlara karşı oldukça etkili olan sarımsağın mide şişkinliğine iyi geldiği de belirlenmiştir. Düzenli olarak tüketilmesi insanlara büyük faydalar sağlamaktadır.
KARAHİNDİBA
Karahindiba yeşili hem insanlar için gerekli olan C vitaminiı açısında zengin bir kaynaktır hem de sindirime yardımcı olan özellikleri bulunmaktadır.
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