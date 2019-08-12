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Sındırgı’da iki yeni heykel ilçenin simgesi olacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iki ayrı kavşağa yerleştirilen heykeller ilçeye gelenleri karşılayacak.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:14
Sındırgı’da iki yeni heykel ilçenin simgesi olacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iki ayrı kavşağa yerleştirilen heykeller ilçeye gelenleri karşılayacak. Hastane girişinde Yağcıbedir halısı dokuyan kız ve leylek figürü yer alırken, Kocakonak girişine de 1940’lı yıllarda dünyaya nam salmış Kırkpınar başpehlivanlarından Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcının heykeli bulunuyor.


İlçenin her iki ayrı değerini yansıtmak adına yapılan heykeller çevre yolu üzerindeki bölgede yerlerini aldı. 5 metre yüksekliğinde yapılan heykellerin kaidesinde ise hikayeleri ve ilçedeki pehlivanların da isimleri yer alacak. Sındırgı Belediyesi turizmle gelişen ilçede değerleri ön plana çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ilk güreş evini açan Sındırgı’da Kırkpınar er meydanında kapıda da ismi olan Mehmet Ali Yağcı’nın da ilk heykeli dikildi. Mehmet Ali Yağcı’nın yanında ustası, Kırkpınar’a Sındırgılı olarak nam salmış Şerif Pehlivan yer alıyor.


Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “İlçemizdeki tarihi ve kültürel timsalleri bir bir gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Doğal şehir Sındırgı’da her bir köşesinde farklı bir hikaye bulunuyor. Bizler de yaptığımız işlerde hikayesi olan işler olmasına özen gösteriyoruz.Peyzaj çalışmalarına devam ettiğimiz çevre yolumuzda Kırkpınar’a nam salmış pehlivanlarımız Mehmet Ali Yağcı ve Şerif Pehlivan, 3000 yıllık kültürümüz Yağcıbedir halısı dokuyan kız heykelini diktik. 30 Ağustosta Yağcıbedir Yağlı Güreşleri öncesinde de heykellerimizin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:14
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