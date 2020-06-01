Sındırgı’da aylardır kapalı olan kafeyi kurbağalar bastı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan bir kafeyi kurbağalar bastı. Son haftalarda yağışlı havaların da etkisi ile kurbağalar kafenin bahçesinde bulunan çim kaplı alanı mesken tuttu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iki ayı geçkin bir süredir kapalı olan, sulama kanalının yakınlarında bulunan kafenin bahçesini kurbağalar bastı. Son haftalarda yağışlı havaların da etkisi ile kurbağalar kafenin bahçesinde bulunan çim kaplı alanı mesken tuttu. Normalleşme süreci ile işletmesinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamlayan işletmeci Ali Paytak bahçeye çıktığında, çimlerin arasında zıplayan kurbağa yavrularını fark etti.

Kurbağaların zarar görmemesi adına kurbağaları tek tek toplayan Paytak doğal yaşam ortamları olan sulama kanalına saldı.

Kafe işletmecisi Ali Paytak, “Kafemizde kurbağalar, kurbağa yavruları biraz fazlaydı. Kurbağa yavrularını oradan topladık tek tek. Poşetin içine koyup doğal ortamlarına, yaşadıkları ortama bıraktık yine. Hayvanın cinsi fark etmez. Bir hayvan sever olarak da buna dikkat ediyoruz. Zarar görmemesi için elimizden geleni yaptık. Yeni normal hayatta da işletmemiz müşterilerimize hijyen kuralları ve sosyal mesafe kurallarınca hizmet vermeye hazır” şeklinde konuştu.