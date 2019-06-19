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Sındırgı’da atlı cirit yarışmaları düzenlendi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2019 yılı Balıkesir ili birincilik müsabakalarıSındırgı’da gerçekleşti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:36
Sındırgı’da atlı cirit yarışmaları düzenlendi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2019 yılı Balıkesir ili birincilik müsabakalarıSındırgı’da gerçekleşti.


Ata sporlarına,yöresel kültüre önem veren ve üç ayrı atlı cirit spor külünün bulunduğu Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2019 yılı Balıkesir ili birincilik müsabakaları büyük bir heyecanla gerçekleşti. Sındırgı Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Sındırgı Diriliş Atlı Cirit Spor Kulübü, Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü arasında gerçekleşenBalıkesir il birinciliği atlı cirit müsabakalarında Sınıdrgı’yı ve Balıkesir ilini Türkiye geneli müsabakalarda temsil edecek takım belli oldu. 3 gün süren müsabakaların sonunda Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü birinciliği göğüsleyerek Türkiye geneli müsabakalarda Balıkesir’i temsil edecek takım oldu. 3 adet atlı cirit spor kulübünün bulunduğu Sındırgı ilçesinde cirit müsabakalarına olan ilgi yüksekti. Kadınından erkeğine cirit severler Kocakonak cirit alanında buluştu.


Yavaş, "Geleneksel sporlara sahip çıkıyoruz"


Takımlara madalyalarını takdim eden ve ilçede ata sporlarına verilen önemin oldukça yüksek olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Doğal şehrimiz, Sındırgımız,geleneksel spor dallarıyla alakalı her gün başka bir güzelliğe imza atıyor. Sındırgı’da Balıkesir İl temsilcisini seçmek için Atlı Cirit müsabakaları yapılıyor. Balıkesir’imiz de toplam üç tane kulüp var ciritle alakalı. Bunların üçü de Sındırgı’da ikamet ediyor. Hem tatlı bir rekabet hem de at yetiştiriciliğine güzel bir ortam sağlıyor.Kazanan takımı ve mücadele eden tüm sporcuları kutluyorum. Sındırgımız da Festival eylül ayının ilk haftasında yani kurtuluş haftasında yapılacak. O zaman da yine müsabakaların en güzelini yapıyoruz. Sındırgı, geleneksel spor dalıyla alakalı yaptığı resmi müsabakaların yanında diğer alanlardaki spor dallarıyla alakalı da çalışmalara devam ediyor. Bunun yanında Yüreğil, Yaylabayır, Aktaş, Sinandede gibi Karakeçili Yörüklerin olduğu noktalarda özellikle cirit müsabakaları oraların vazgeçilmezi durumunda.Geleneksel sporumuza biz sahip çıkmaya çalışıyoruz. Belediyemiz olarak, kulüplerin yanında olarak sporumuza destek veriyoruz.Ülkemizde de bu müsabakaları geliştirmek, büyütmek aslında geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak anlamına geliyor. Belediyelerin artık yol, su, kanalizasyon yapmasının yanında insanların kültürlerini, sanatlarını, geçmişini ve geleneklerini geleceğe taşıyacak projeler yapması en önemli görevidir. Dostluk kazansın! Geleneklerimiz yaşatılsın istiyoruz“ sözlerine yer verdi.


Arıcıoğlu, " Sındırgı geleneksel sporlara önem veriyor"


Gençlik Hizmetleri ve Spor Balıkesirİl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da “ Balıkesir geleneksel spor dallarında her gecen gün ivmesini artırarak devam ediyor. Sındırgı’ da bunlardan bir tanesi yağlı güreşte marka şehir Balıkesir aynı zamanda rahvan at biniciliği ve cirit müsabakaları falan çok kayda değer inşallah bunları geliştirerek devam edeceğiz. Ben burada mücadele eden tüm takımlara da teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık çok güzel bir mücadele oldu inşallah bunu daha da çok geliştireceğiz.Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu tür konulara çok çok destek veriyoruz. Bakanlarımızın da bu konulara bakış açışı farklı ben tekrardan teşekkür ediyorum, bütün sporcuları dostluk çerçevesinde gerçekleşen müsabakalarından dolayı kutluyorum “dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:36
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