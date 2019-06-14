Sındırgı’da Atlı cirit heyecanı başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2019 yılı Balıkesir ili birincilik müsabakaları Sındırgı’da gerçekleşiyor.

Ata sporları ve yöresel kültüre önem veren Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 14 - 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek atlı cirit müsabakalarında ilk mücadele gerçekleşti.

Üç ayrı atlı cirit spor külünün bulunduğu Sındırgı’da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2019 yılı Balıkesir ili birincilik müsabakaları büyük bir heyecanla başladı. Sındırgı Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Sındırgı Diriliş Atlı Cirit Spor Kulübü, Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü arasında gerçekleşecek Balıkesir il birinciliği atlı cirit müsabakaları 16 Haziran Pazar günü sona erecek. Üç adet atlı cirit spor kulübünün bulunduğu Sındırgı ilçesinde cirite olan ilgide oldukça yüksekti. Kadınından erkeğine cirit severler Kocakonak cirit alanında buluştu.

Sındırgı’nın cirit ve ata sporlarına verdiği önemi vurgulayan Sındırgı Belediye başkan vekili Tufan Gürlek “Doğal şehir Sındırgı Ata sporlarına verdiği önem ve kültürel zenginlikleri ile de ön plana çıkıyor. İlçemizde üç ayrı atlı cirit spor kulübümüz bulunuyor. Üçü de gönüllü insanlarımızın oluşturduğu takımlar. Yaklaşık beş yıldır da Türkiye geneli karşılaşmalar ilçemizde oluşturduğumuz Kocakonak cirit sahasında gerçekleştiriliyor. Burada birinci olan takım ilçemizi ve ilimiz Türkiye geneli müsabakalarda da temsil edecek. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu tür organizasyonlar ilçemizin gelişmesine de katkı sağlıyor; Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ata sporlarına meraklı vatandaşlarımızı da bu heyecana ortak olmak için ilçemize davet ediyoruz” dedi.