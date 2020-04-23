  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sındırgı’da 23 Nisan çocuklarına pastalı sürpriz

Sındırgı’da 23 Nisan doğumlu çocuklara Başkan Yavaş’tan doğum günü kutlaması ve yetimlere bayram ziyareti gerçekleştirildi.

2020-04-23 18:25:09 -
Sındırgı’da 23 Nisan çocuklarına pastalı sürpriz

Sındırgı’da 23 Nisan doğumlu çocuklara Başkan Yavaş’tan doğum günü kutlaması ve yetimlere bayram ziyareti gerçekleştirildi.


Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan doğumlu çocuklara Sındırgı Belediyesi tarafından doğum günü pastaları götürülerek doğum günleri kutlandı.


Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları Halil Aldemir, Çağrı Çağatay Çavdar, İlçe Milli Eğitim müdürü Muzaffer Çakır ve milli eğitim personeli ile birlikte 23 Nisan doğumlu çocuklara pasta ile sürpriz yaparken, yetimler de unutulmadı. İlçe merkezinde çocuklar ziyaret edilerek bayramları kutlandı.Başkan Yavaş “Siz bize gelemiyorsanız biz geliriz, bu bayramda birlikteyiz. İnşallah kısa sürede bu virüs belasından kurtularak daha coşkulu bayramlar kutlayacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı