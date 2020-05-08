  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sindelhöyük’te dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bulunan iş yerleri dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:07:44 -
Sindelhöyük’te dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bulunan iş yerleri dezenfekte edildi.


Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde, dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ekipler, mahalle meydanında bulunan bakkal, hırdavat, market gibi iş yerlerinin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanları dezenfekte etti.


Sindelhöyük Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı