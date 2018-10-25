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Sincik-Malatya karayolunda heyelan meydana geldi

Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yaşanan heyelanda Sincik-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:12
Sincik-Malatya karayolunda heyelan meydana geldi

Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Sincik-Malatya karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Aksu, Geçitli, Arıkonak, Balkaya ve Sakız köylerinden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servisler sel taşkını nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:12
  1. Adıyaman
  2. Sincik-Malatya karayolu

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