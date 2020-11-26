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Aktüel Sincar Kaymakamı Halil: “Sincar Anlaşması sonrası halkın tek umudu normal hayata dönmek"
Aktüel

Sincar Kaymakamı Halil: “Sincar Anlaşması sonrası halkın tek umudu normal hayata dönmek"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:03:04 -
Sincar Kaymakamı Halil: “Sincar Anlaşması sonrası halkın tek umudu normal hayata dönmek"

BAĞDAT (AA) - Musul’a bağlı Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması sonrası ilçe halkının normal hayata dönmeyi beklediğini belirterek, sınır dışından gelen unsurların (PKK terör örgütü güçleri) halkın içine korku saldığını ve eve dönüşü engellediğini ifade etti.

Halil, yaptığı yazılı açıklamada, Sincar halkının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ağırlaşan kış şartlarıyla mücadele ettiğine dikkati çekerek, Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bu kapsamda (IKBY) insani yardım çağrısında bulundu.

Sincar Anlaşması'na da değinen Kaymakam Halil, "Sincar halkının, anlaşma sonrası tek umudu normal hayata dönmek. Sınır dışından gelen unsurların (PKK terör örgütü güçleri) tehlikeli varlığı ve bunların korku salması nedeniyle halkın evine dönüşü engelleniyor. İlçe dışından kimsenin Sincar halkının durumuna karar verme hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Halil, söz konusu anlaşmanın ulusal çaba seferberliği olmadan eksik kalacağına işaret ederek, ilçe için güvenlik, ekonomik, idari ve sosyal hizmet desteğinin sunulmasını istedi.

Bağdat ve Erbil arasında 1 Ekim’de terör örgütü PKK’nın da ilçeden çıkarılmasını içeren Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

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