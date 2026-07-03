Sincan'da ekipler sahada: Marketlere sıkı denetim

Sincan Belediyesi tüketici haklarının korunması, güvenli gıda arzının sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla ilçe genelindeki denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak ve zabıta ekipleri market denetimi için yine sahadaydı. İlçede faaliyet yürüten marketler mercak altına alındı, bir bir denetlendi. Denetimlerde raf ve kasa fiyat uyumu, ürünlerin saklama koşulları, hijyen standartları, tartılarda dara uygulaması ile tüketici haklarını ilgilendiren birçok başlık titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı, eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulunuldu.

Genel Koordinatör İsmail Can Ocak, vatandaşların sağlığını ve bütçesini korumanın öncelikleri olduğunu belirtti. Ocak, “Hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya güvenle ulaşması ve tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalara karşı korunması için denetimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.