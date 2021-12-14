Sincan’da drift gösterisi nefesleri kesti

YENİ AKİT ANKARA

Kampüs bünyesinde Ulusal şampiyona, mahalli yarış ve festivallere ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip bir drift pisti; bir de Ankara’da ilk olma özelliğine sahip drag pisti yer alacak. Pist tamamlanınca gençler güvenli bir alanda istedikleri gibi drift yapabilecek.

Driftin yaya ve araç trafiğine açık caddelerde yapılması büyük ve hatta ölümcül kazalara neden olabiliyor. Trafiğe kapalı alanlarda ve her türlü güvenlik önlemi alındıktan sonra yapılması amacıyla yola çıkan Sincan Belediyesi drift tutkunları için özel pist yapımına başladı. Pist ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olacak. Araç tanıtım lansmanları, otomobil kulüplerinin buluşmaları, yedek parça aksesuar fuarları, otomobil festivalleri, ileri sürüş teknik eğitimleri, ağır vasıta sürüş eğitimleri, motosiklet sürüş eğitimleri, slalom yarışları, üniversitelerin elektrikli proje araç test ve yarışları ile bunun gibi otomobil odaklı alternatif birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek. Sincan ayrıca drag pistine de kavuşuyor. Drag pisti Türkiye’de en eski ve popüler motor sporu olan drag yarışlarına ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Özel bir asfaltın döküleceği, güvenliğin uluslararası standartlarda sağlanacağı pistte çok güçlü araçlar yarışabilecek. Artık Türkiye’nin en hızlı drag yarış araçlarının net süreler alabilmesi için yurt dışındaki pistlere gitmesine gerek kalmayacak. Pist özünde Ankara’ya ilkleri yaşatacak olup Türkiye otomobil sporlarına ve otomobil endüstrisine birçok alanda katkı sağlayacak. Tekno-Motor Kampüsü tamamlandığında gençlerin ve otomobil sporları meraklılarının buluşma noktası olacak.

Ercan: Önemli yarışlara ev sahipliği yapacak

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede yapımı devam eden drift ve drag pistinin yer aldığı Tekno Motor Kampüsü’nün tanıtımını ünlü pilotların da yer aldığı bir drift gösterisiyle yapmak istediklerini söyledi. Çalışmaların devam ettiği piste ilişkin bilgi veren Ercan, mevsim koşullarının elverişli hale gelmesiyle asfalt dökülerek pistin yarışçılar için hazır hale getirileceğini anlattı. Drift ve drag için ciddi talep bulunduğunu, bu nedenle bu sporun daha güvenli hale getirilmiş platformlarda yapılmak istenildiğini belirten Ercan, “Amatör sporculara burada trafik güvenliğini tehlikeye atmadan legal ortamda drift yapma imkanı getiriyoruz. Türkiye’ye, profesyonel sporcularımız için de önemli yarışlara ev sahipliği yapacak, böylesine bir pisti kazandırmış olacağız” diye konuştu.