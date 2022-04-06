Sincan'da çocuklar kitap sevgisiyle büyüyor

Sincan Belediyesi her geçen gün bir yenisini daha eklediği kütüphaneleriyle dikkatleri çekiyor. 6 millet kıraathanesi, 7 kütüphane ve Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip Bebek kütüphanesi ile Kütüphaneler Şehri olarak adından sıkça söz ettiriyor.

Sincan Belediyesi çocukların kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaştan itibaren tanışması; okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefiyle bir dizi etkinlikler düzenliyor. Temelli Anne Çocuk Oyun Evi’nde “Kütüphane Haftası” dolayısıyla miniklere kütüphane nedir? Nasıl bir yerdir? önce anlatıldı ardından Temelli Millet Kıraathanesinde bulunan kütüphane ziyaret edilerek yerinde öğrenilmesi sağlandı.

Kütüphane ziyareti yapan minikler kitapları tek tek inceledi. Anneleriyle birlikte kitapları okuyarak keyifli vakit geçirdi.

Sincan’da Kütüphanelerin 65 Bin Üyesi Var

Sincan Belediyesinin Kıraathaneler ve Bebek Kütüphanesi’ne talep her geçen gün artıyor.2017 yılında 6 bin 479 olan kütüphanelere üye sayısı, 2021 yılında 60 bine, 2022 yılında ise 65 bine yükseldi.

Böylece Sincan,kütüphane üye sayısı olarak Türkiye ortalamasının üstüne çıktı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Sincan’da 7 adet kütüphane açtık. Üye sayımız şu an 65 binlere çıkardık. Türkiye ortalamasını epey geçtik, gidiyoruz durmaya da niyetimiz yok. Bir şehir kütüphanesi ile de taçlandırmak istiyoruz. İlk, orta ve lise olarak 105 bin gencimiz var. Onlar için ne yapsak az.Bu yolda sağlam adımlarla yürümeye devam etmek istiyoruz.”açıklamasında bulundu.