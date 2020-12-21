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Dünya Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif
Dünya

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'in 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 00:59:00 -
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin'in PetroChina Şirketi’nin Sincan Şubesi Genel Müdürü Huo Cin, özerk bölgedeki Junggar havzasının güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu söyledi.

Huo, gaz keşif alanının, havzanın güneyinde 156 kilometrekarelik bir alanı kapladığını, rezervden günlük 610 bin metreküp doğal gaz ve 106,3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini kaydetti.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

PetroChina, Ekim 2019'da da özerk bölgenin güneyinde yaptığı arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulmuştu.

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