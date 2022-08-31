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Gündem Sincan Devlet Hastanesi önünde dehşete düşüren olay
Gündem

Sincan Devlet Hastanesi önünde dehşete düşüren olay

Ankara'da dün sabaha karşı bir hastanenin acil servisi önüne darbedilmiş bulunan kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 18:07:00 -
Sincan Devlet Hastanesi önünde dehşete düşüren olay

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çevik (24), önceki gün akşam saatlerinde yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından evinden ayrıldı.

Kendisinden bir süre haber alınamayan Çevik, dün sabaha karşı darbedilmiş halde Sincan Devlet Hastanesi önünde bulundu.

Ağır yaralı Çevik, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bir zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

Hüseyin Çevik'in cenazesinin Beypazarı ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

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