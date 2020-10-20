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Yerel Sincan Belediyesi'nden 120 noktada ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti
Yerel

Sincan Belediyesi'nden 120 noktada ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti

İnsan odaklı hizmet ilkesinden hareketle akıllı şehircilik kapsamında Türkiye’nin öncü belediyelerinden biri olmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, ilçe genelinde 120 noktada ücretsiz internet hizmeti veriyor. Parklar,köyler, millet kıraathaneleri, konaklar ve belediye hizmet binalarında yaklaşık 4 bin 500 kişi ücretsiz Wi-Fi hizmeti alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:46:00 -
Sincan Belediyesi'nden 120 noktada ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti

Sincanlıların huzur ve refahı için ulaşımdan kentsel dönüşüme, kültür ve sosyal faaliyetlerden tarım ve hayvancılığa desteğe kadar birçok alanda hizmet veren Sincan Belediyesi, ücretsiz Wi-Fi uygulamasına devam ediyor.

Sincan’a Yakışır Hizmetler

Sincan Belediyesi, 120 farklı farklı noktada vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Kablosuz internetten günde yaklaşık 4 bin 500 kişi faydalanıyor.

Vatandaşların ücretsiz Wi-Fi hizmeti aldığı alanlar parklar, köyler, millet kıraathaneleri, konaklar ve belediye hizmet binaları… Sincanlılar 120 farklı noktadan akıllı telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlardan ücretsiz internete bağlanıp her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyor. İnternete bağlanmak için cep telefonu numaraları ile giriş yapılması yeterli.

Son olarak Sincan Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde olan ancak evlerinde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Noktaları oluşturmuştu.Abdurrahim Karakoç, Evliya Çelebi Millet Kıraathaneleri ile Zeytindalı Kültür Merkezinde öğrencilere 3 farklı noktada hizmet verilmeye devam ediliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Ercan, “Vatandaşlarımızı teknolojinin tüm imkânlarıyla buluşturmaya gayret ediyoruz. Sincanımızın 120 noktasında her gün binlerce vatandaşımıza ücretsiz internet imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımız belirlenen bu noktalarda gönüllerince internete girip her türlü bilgiye ulaşabilir. Her şey Sincan için.” ifadelerini kullandı.

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