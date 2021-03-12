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Eğitim Sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için başvuru nasıl yapılır?
Eğitim

Sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için başvuru nasıl yapılır?

Sınavsız şekilde ikinci bir Üniversiteye kayıt yaptırmak isteyenler başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini merak ediyor. Yükseköğretim kurumundan mezun olunduysa ya da örgün eğitime devam ediliyorsa ikinci bir üniversiteye kayıt işlemleri nasıl yapıldığı araştırılıyor. Peki, sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için başvuru nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 20:56:00 -
Sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için başvuru nasıl yapılır?

Sınavsız şekilde ikinci bir üniversiteye kayıt yaptırmak isteyenler başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini merak ediyor. Yükseköğretim kurumundan mezun olunduysa ya da örgün eğitime devam ediliyorsa ikinci bir üniversiteye kayıt işlemleri nasıl yapıldığı araştırılıyor. Peki, sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için başvuru nasıl yapılır?

Sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için başvuru nasıl yapılır?

Daha önce ÖSYM kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olduysanız ya da öğrenciliğiniz devam ediyorsa Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt tarihleri arasında internet adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu için hesap oluşturulması gerekir. Daha sonra hesap aktivasyon işlemi tamamlanıp aynı sisteme giriş yapılarak bilgi güncelleme ve tercih işlemleri yapılır. Fakülte onayından sonra materyal ücreti yatırılarak kayıt tamamlanmış olur.

Sistemler sadece kayıt tarihleri içerisinde aktif olur.

İkinci Üniversite hakkında başvuru şartları, öğrenim ücretleri, kayıt tarihleri vs. bilgileri öğrenmek, online Başvuru sayfasını görüntülemek için internet adresini ziyaret ediniz.

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