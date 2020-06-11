Sınavlar öncesi okullarda dezenfekte çalışması yapıldı

Muratpaşa Belediyesi, 20 Haziran’da LGS ve 27 – 28 Haziran’da üniversite sınavlarının yapılacağı toplam 91 okulu dezenfekte etti. Okullarda kapı kollarından masa ve sıralara tek tek steril hale getirilen sınıflar, çalışmaların ardından sınav günü tekrar açılmak üzere kilitlendi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi yapılacak LGS öncesinde ilçede sınav yapılacak 40 okulda dezenfekte çalışmasını tamamladı. Belediye ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullarda, bina giriş kapılarından tırabzanlara, sınıflarda kapı kollarından masa ve sıralara tek tek steril hale getirirken dezenfekte işlemi biten sınıfların kapıları da sınav günü tekrar açılmak üzere kapatıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ayrıca, 27 – 28 Haziran tarihlerinde yapılacak üniversite sınavı öncesinde de ÖSYM’nin belirlediği 51 okullun dezenfekte çalışmasını da tamamladıklarını belirtti. Başkan Uysal gerek LGS gerekse üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar dilerken, “Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları. Gerek belediyemizin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların aldığı önlemlerle sınavlar en güvenli şekilde gerçekleştirilecektir” dedi.