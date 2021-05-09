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Eğitim Sınavlar olacak mı, ne zaman olacak? Sınav iptali var mı? Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı mı?
Eğitim

Sınavlar olacak mı, ne zaman olacak? Sınav iptali var mı? Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı mı?

Sınavlar iptal olur mu, sınavlar ne zaman, sınavlar ertelendi mi? soruları hem ortaokul ve lise sınavına girecekler, hem LGS, YKS sınavına katılacaklar hem de ÖSYM başta olmak üzere diğer kamu kurumları tarafından yapılan sınavlara gireceklerce merak ediliyor. Türkiye 29 Nisan’dan itibaren 17 günlük tam kapanma dönemine girdi. Artan vakalar nedeniyle sınavların iptal edilip edilmeyeceği ya da yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceği bu süreçte bir hayli sorgulanıyor. Sınavların durumuna ilişkin zaman zaman ÖSYM’den, MEB’den ve Sağlık Bakanlığından açıklamalar geliyor. Peki sınavlar ne olacak? Sınavlar yapılacak mı? Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Okul sınavları ne zaman yapılacak, okul sınavları ertelendi mi? sınav tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 12:09:00 - 2021-05-09 12:13:18
Sınavlar olacak mı, ne zaman olacak? Sınav iptali var mı? Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı mı?

Sınavlar ne zaman olacak? Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmanın meyveleri de alınmaya başlandı. Günlük vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşanırken, yüz yüz eğitim başta olmak üzere yüz yüze sınavların durumu da zaman zaman merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kısıtlama sonrası yüz yüze eğitime ilişkin yeşil ışık yaktı.

sınavlar iptal mi edidi,

Yüz yüze eğitim ne zaman yeniden başlayacak?

MEB okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlamam pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira her halde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Bizler ne yapıyoruz? Okullarımızla geleceğe yönelik güç kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak, tekrar derslerinize dönmek ve hocalarınızla bir arada olmaktır" dedi.

yüz yüze sınav tarihleri

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Yüz yüze sınavlar iptal mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" dedi. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

meb yüz yüze lise sınavları

Sınav tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı açıklamada resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. MEB açıklamasında "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi. Yüz yüze sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. 

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